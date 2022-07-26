Mircea Lucescu'dan Jorge Jesus'a faul yanıtı! "Abartmaya gerek yok"

"FAULLER TABİİ Kİ OLACAK, BU BİRAZ TAKTİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a basın toplantısında ilk maçta rakiplerinin 30 faul yapmasıyla ilgili soru sorulduğu ve Portekizli çalıştırıcının "İsterlerse 50 faul yapsınlar, ofansif anlamda onlardan daha iyiyiz." dediği hatırlatılan, buna yorumunun ne olacağı sorulan Lucescu, "Şunu söyleyebilirim, bir kere fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik, bunu abartmaya gerek yok. Sekiz aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Bir taraftan Fenerbahçe'nin de transferleri ve hazırlığı var. Dolayısıyla dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli. Önceki müsabakada kontrol... Biz de kontrataklarla sonuca ulaşmaya çalıştık. Nihayetinde sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun oynanması. Hakemler biraz durumu abartabiliyor, o kadar faul vesaire bir durum yoktu aslında, bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Lucescu, başka bir muhabirin soru sormasından önce de "Provokatif sorular olmasın. Burada en önemli olan fair play." diye uyardı.