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Giriş Tarihi: 26.7.2022 10:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev'i maçında bekleyen sıkıntı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’yi Dinamo Kiev’i maçında bekleyen sıkıntı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde savunma hattındaki eksikler ise can sıkıyor. Kim Min-jae'nin transfer görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almamasının yanı sıra Serdar Aziz'in sakatlanması, Jesus'un elini bir hayli zora soktu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalacak. Deplasmanda 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından sahasında rakibini mağlup etmek isteyen sarı-lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmak için mücadele verecek.

SAVUNMA SIKINTISI

Sarı-lacivertlilerde savunma hattındaki eksikler can sıkıyor. Kim Min-jae'nin transfer görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almamasının yanı sıra Serdar Aziz'in sakatlanması, Jesus'un elini bir hayli zora soktu. Bu oyuncuların yokluğunda Tisserand ve Szalai dışında asıl bölgesi stoper oyuncu bulunmazken, Arao ve Novak alternatif olarak düşünülüyor.

SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamayacak. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmaya 11'de başlayan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Serdar Aziz, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Alta, Osayi-Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rossi, Joshua King, Enner Valencia."

JESUS'UN SARI KARTI BULUNUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı kartı bulunuyor. Jorge Jesus, turun ilk maçında saha kenarından yaptığı itirazlar sonucu mücadelenin hakemi tarafından 72'nci dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev'i maçında bekleyen sıkıntı
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