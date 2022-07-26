Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında temcilsimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın açıklamaları:

Kazanmak için iyi mücadele etmenin dışında şans da olması gerekiyor. Yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. Bizler de bu şanlı formayı üzerimize giydiğimiz her an sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya da yansıtabiliriz. Jorge Jesus'un tecrübeleri bizim için büyük bir şans. Biz de bu şansı iyi değerlendirmek istiyoruz. Tüm oyuncular birbirinden değerli. Sahada kimin oynadığı önemli değil, ne olursa olsun hepimiz profesyoneliz. Sakatlıklar, ayrılıklar olabiliyor. Hazır ve oynayabilecek kim varsa biz aynı şekilde, bir takım olarak mücadele vermeye devam edeceğiz.

Jorge Jesus'un açıklamaları:

İlk maçta kendi kalitemizi gösterdik. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Zor bir maç olacak ama umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçeriz.

Erken gelen golden sonra Fenerbahçe'nin oyundan düşebildiğini ben de gözlemledim. Ama bu sene takımın hocası benim ve düzeltmek istediğim şeylerden biri de bu. Umarım maç bizim için iyi geçer.



Son bir antrenmanımız olacak, stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hafta boyunca fiziksel anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. Osayi, Arda ve Joshua King'in son durumlarına bakacağız.

"ONLARI ŞAŞIRTTIK"

Mircea Lucescu ilk maçtan sonra 'Artık Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz' dedi ve bu da çok normal. Onları ilk maçta defansif anlamda şaşırttık. Yarın gerekli çözümleri maç içinde de bulmaya çalışacağız.

İlk maçta pozisyonları değerlendiremedik. 3 net pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sezon Barcelona ve Bayern Münih de onlara gol atmakta zorlandı. Yarın yine bunu yaşarsak bu onların savunmada iyi olacağından kaynaklanacak.