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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:30 Son Güncelleme: 27.7.2022 15:33

Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme önerdi

Beşiktaş’tan Serdar Saatçı’ya 5 yıllık yeni sözleşme önerdi

Beşiktaş, Viktoria Plzen maçında teknik direktör Valerien Ismael'e gösterdiği tepki sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Kulüpten özür dileyen genç stoper, sözleşme teklifini kabul etmesi halinde affedilecek.

Beşiktaş, Viktoria Plzen maçında teknik direktör Valerien Ismael'e gösterdiği tepki sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik heyetten özür dileyen genç stoper, sözleşme teklifini kabul etmesi halinde affedilecek.

SERDAR SAATÇI NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI?
Avusturya kampında, Viktoria Plzen ile yapılan hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren Serdar, 84. dakikada teknik direktör Valerian İsmael tarafından temposuz oynadığı gerekçesiyle oyundan alındı. Hocasının bu kararını sindiremeyen genç futbolcu doğrudan soyunma giderken kapıyı tekmelemişti. Bunun üzerine İsmael, Serdar'ı kadro dışı bıraktı. Takım, ikinci etap kamp çalışması için yeniden yurt dışına giderken, Serdar Saatçı da İstanbul'da idmanlarına devam ediyordu.

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Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme önerdi
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