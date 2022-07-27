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Giriş Tarihi: 27.7.2022 23:45 Son Güncelleme: 27.7.2022 23:49

Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesus'tan çarpıcı sözler! Emre Mor neden çıkarıldı?

DHA
Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesus’tan çarpıcı sözler! Emre Mor neden çıkarıldı?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanş maçında rakibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Avrupa Ligi'ne gitmek için mücadele verecek olan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci yarı oyuna alınan Emre Mor neden çıkarıldı? İşte Jorge Jesus'un o sözleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maçın olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi olduğunu ifade etti.

"İSMAİL'İN KARTI MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"

Jorge Jesus basın toplantınsında "İyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin 7 şutu varken rakibin şutu yoktu. 11-11 oynarken Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına herkes inanıyordu. İsmail'in kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyonel olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü attı. Dezavantaja rağmen takımımız savaştı. Penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. 1 kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu" dedi.

"UZATMALARDA FİZİKSEL KAPASİTEMİZ YETERLİ OLMADI"

Transferlerin kendisinin onayı ile yapıldığını kaydeden Jesus, "Bu maçın hikayesinde bunu konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün buraya gelen taraftarların ayrılırken gururlu bir şekilde gittiklerini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor. Kırmızı kart da bugün belirleyici oldu. Kırmızı kart bizim kontrolümüzü etkiledi. Sonrasında beraberliği yakaladık ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yeterli olmadı" diye konuştu.

"POLONYA'DA TAKIMIN FİZİKSEL SIKINTISI YOKTU O TAKIMI DEĞİŞMEK ADİL OLMAZDI"

Hafta boyunca oyuncularla kendisinin çalıştığını ve fiziksel durumlarını gördüğünü dile getiren Jesus, "Kararları, bunları göz önünde bulundurarak alıyoruz. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu o takımı değişmek adil olmazdı. King'in alternatifi Serdar'dı. A-B oyuncusu diye değerlendirmek doğru değil. Elenmemizi 10 kişi kalmaya bağlıyorum. Kiev mükemmel bir takım" şeklinde konuştu.

"EMRE MOR'UN OYUNDAN ÇIKMASI TAMAMEN FİZİKSEL"

Jesus, Emre Mor'un oyundan çıkma sebebi hakkında, "Oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Rakip oyuncuları takip etmekte zorlanıyordu bu yüzden yaptık değişikliği. Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamız sağladılar" dedi.

"İSMAİL GENÇ BİR OYUNCU VE İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKIYOR"

Tecrübeli teknik adam hakemler hakkında kazandıkları ve kaybettikleri maçlardan sonra konuşmayı sevmediğini ifade ederek, "King'in attığı golden verilen kararın normal olmadığını düşünsem de. Sonrasında da İsmail'in ikinci sarı kartına ağır diyebiliriz. Ama normal İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Oynadığımız takım Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, yaklaşık 5 senedir birlikte oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde hatalar belirleyici oluyor bugün de öyle oldu" diye konuştu.

"ŞU DÖNEMDE TRANSFER KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe'nin bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladığını hatırlatan Jesus, "Şu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transfer için kolay bir dönem değil" dedi.

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Dinamo Kiev maçı sonrası Jorge Jesus'tan çarpıcı sözler! Emre Mor neden çıkarıldı?
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