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Giriş Tarihi: 27.7.2022 19:18

Galatasaray maçı hangi kanalda? Salertina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray maçı hangi kanalda? Salertina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 sezonu öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Serie A ekiplerinden Salertina ile hazırlık maçına çıkıyor. Okan Burak yönetimindeki Aslan, yeni sezon öncesi sahaya güzel bir oyun yansıtmak istiyor. Peki, Galatasaray’ın maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? İşte A Spor ile GS maçı canlı izle ekranı

Yeni sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salertina ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı dakikalar kala taraftarlar, Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? İşte A Spor ile GS maçı canlı izle ekranı

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Salernitana - Galatasaray maçı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Salernitana maçı, D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçındaki rakibi, Fiorentina olacaK. Galatasaray ile Fiorentina, 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray maçı hangi kanalda? Salertina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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