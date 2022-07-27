Yeni sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salertina ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı dakikalar kala taraftarlar, Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? İşte A Spor ile GS maçı canlı izle ekranı