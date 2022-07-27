Yeni sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salertina ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı dakikalar kala taraftarlar, Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? İşte A Spor ile GS maçı canlı izle ekranı
Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Salernitana - Galatasaray maçı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
Galatasaray - Salernitana maçı, D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçındaki rakibi, Fiorentina olacaK. Galatasaray ile Fiorentina, 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.