Okan Buruk, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı

Oyuncularının istek ve arzularından mutlu olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Rakibimizin oynayacağı oyunu bir gün önce çalıştık. Ligimizde çok az takım üçlü savunma oynasa da buna nasıl karşılık verebileceğimizi, nasıl pozisyona girebileceğimizi çalıştık. Dün yaptıklarını bugün sahaya yansıttık. Beni en çok sevindiren taktiksel anlayışı uygulamaları, istek ve arzuları, rakibe yaptıkları baskılar ve girdiğimiz pozisyonlar oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonraki maçımız Fiorentina'ya karşı. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Oyuncularımın fiziksel olarak güçlendiğini net bir şekilde görüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Yoğun bir çalışma programından çıktık. O yorgunluğu atıp daha dinamik, patlayıcı bir takım ortaya çıkıyor. Ayrıca beni sevindiren akademiden gelen oyuncularımızın sahada yer alması. Ben de onlar gibi A takıma çıktım, oynadım. Altyapıdan 6-7 oyuncuyu sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK TAKIMI ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Hazırlık maçı da olsa kazanmak isteyen bir takım oluşturduklarını ifade eden Buruk, "Fiziksel olarak takımı çok iyi gördüm. Konsantrasyon olarak da çok görüyorum. Kampta birbirlerine karşı tutumları, ilişkileri, masada daha çok oturulması ve saha dışındaki paylaşım da benim için önemli. Bunun her dakika arttığını görüyorum. Saha içi performansta taktiksel olarak çok daha gelişeceğiz. Daha gelişimimizi tamamlamadık ama fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçı bile olsa kazanmayı isteyen bir takım oluşturmak güzel. Bunu lige de yansıtacağız" diye konuştu.