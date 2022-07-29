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Giriş Tarihi: 30.7.2022 01:10

Jules Kounde'nin serbest kalma bedeli 1 milyar euro!

AA
Jules Kounde’nin serbest kalma bedeli 1 milyar euro!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti. 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak Katalan ekibi, serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirledi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirledi. Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

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Jules Kounde'nin serbest kalma bedeli 1 milyar euro!
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