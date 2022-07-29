Neymar için 2 yıl hapis cezası isteniyor

DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Yatırım şirketi Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon Euro'nun üzerinde tazminat talep ediyor. Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.