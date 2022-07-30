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Giriş Tarihi: 30.7.2022 17:36 Son Güncelleme: 30.7.2022 18:35

Son dakika: Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Genç futbolcudan da transfer açıklaması geldi...

Son dakika: Beşiktaş’tan Emirhan İlkhan açıklaması! Genç futbolcudan da transfer açıklaması geldi...

Son dakika haberi... Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan İlkhan hakkında çıkan haberlerin ardından kulüp resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Öte yandan genç futbolcu da transferine dair bir açıklama yaptı.

Beşiktaş, Haziran ayında sözleşme yenilediği ve serbest kalma maddesi 4.5 milyon Euro olduğu ortaya çıkan Emirhan İlkhan ile ilgili resmi internet sitesinden üzerinden bir açıklama yayınladı.

Genç futbolcu için transfer tekliflerinin geldiği ancak Emirhan ile kulüpte kalması yönünde görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur. Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir. Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz. Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park'a sezon açılış maçımıza bekliyoruz."

İşte Emirhan İlkhan'ın açıklaması...

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Son dakika: Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması! Genç futbolcudan da transfer açıklaması geldi...
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