Son dakika: Beşiktaş’tan Emirhan İlkhan açıklaması! Genç futbolcudan da transfer açıklaması geldi...

Genç futbolcu için transfer tekliflerinin geldiği ancak Emirhan ile kulüpte kalması yönünde görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:



"Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur. Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir. Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.