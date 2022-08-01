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Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:17

Altaylı Kerem Gül, 24 yaşındaki futbolu bıraktı

DHA
Altaylı Kerem Gül, 24 yaşındaki futbolu bıraktı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç futbolcu Kerem Gül, kalbinde tespit edilen sorun nedeniyle profesyonel kariyerine başlayamadan futbola veda etti.

Bu sezon transfer yasağının etkisiyle altyapı oyuncularıyla 24 Haziran'da tesislerinde antrenmanlara başlayan Altay'da kamp öncesi yapılan sağlık kontrolünde 2004 doğumlu genç stoper Kerem'in kalbinde problem belirlendi.

Kulüp tarafından 5 farklı doktora muayene edilen 18 yaşındaki savunma oyuncusuna tüm doktorlar, "Futbol oynaması riskli" raporu verdi. Kerem'in futbola devam etmesi halinde aort damarının genişleyip yırtılabileceği tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

"Kerem bizim Süper Lig'de oynar dediğimiz bir oyuncuydu" ifadelerini kullanan Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Geçen sezon U19 takımımızda sol stoperimiz olarak forma giyiyordu. Çok yetenekli. Bu sezon profesyonel sözleşme imzalayıp A takımımızda yer alacaktı. Sağlık taramasında kalbinde sorun çıkınca çok üzüldük. Ne yazık ki takım kadrosunda çıktı ama Afyon kampında asistanım olarak yanıma geldi. Kerem'le ilgili planlama yaptım. Antrenör olarak kulüpte görev almaya başlayacak. Tek tek lisanslarını yükseltecek. Futbol oynayamadı ama Altay'a hizmet etmeyi sürdürecek. Altay olarak sadece oyuncu değil, antrenör de yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.

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Altaylı Kerem Gül, 24 yaşındaki futbolu bıraktı
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