Whatsapp’tan şaka yapan Gianluca Gaetano 2 maç ceza aldı

İtalya Futbol Federasyonu, Napoli'de forma giyen Gianluca Gaetano'yu görülmemiş bir nedenle cezalandırdı.
Geçen sezon Serie B ekibi Cremonese'de kiralık oynayan Gaetano, kapanış haftasında Como ile oynadıkları maç öncesi rakip takımdaki arkadaşı Vittorio Parigini'ye Whatsapp üzerinden şaka yolluyla attığı mesaj başına iş açtı.
22 yaşındaki futbolcu, 'Ci lasci i tre punti venerdì?' (Cuma günü üç puanı bize bırakabilir misiniz?) sorusunu yöneltti. Cremonese mücadeleyi kazanarak Serie A'ya yükselmeyi başarırken, mesajı gönderen Gaetano, 2 maç ve 4 bin 500 Euro ile cezalandırıldı.