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Giriş Tarihi: 9.8.2022 18:14 Son Güncelleme: 9.8.2022 18:16

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! Depay ve Pjanic...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan transfer açıklaması! Depay ve Pjanic...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı ekibin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, Memphis Depay ve Miralem Pjanic iddialarını da yalanladı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazancı, "Depay ve Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek."

"Sassuolo Kaan Ayhan için 6-7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor."

"Koray Günter ile temasımız var. Henü net cevap vermedi. Şartlar uygun olursa transfer edebiliriz."

"Welinton gitmek istiyor. Fakat savunmaya takviye yapmadan gitmesine izin vermeyiz. Stoper transferi yaparsak gidebilir. Bizim 1 milyon euro bonservis talebimiz var."

"Nadiem Amiri gündemimizde ama kolay transfer değil. Bayer Leverkusen'de son maçta oynadı. Görüşmelerimiz sürüyor."

"Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek."

"Kevin N'Koudou'nun kendisi ayrılmak istedi. Biz kendisine git demedik. Ondan memnunuz."

"Kerem Atakan Kesgin ve Sivasspor ile görüşüyoruz. Henüz sonuca ulaşamadık."

"Tayfur Bingöl'ün transferi için bonservisi uygun olmalı. Alanyaspor 2 milyon Euro istedi. Bu şartlarda transfer zor. Bonservisinin daha uygun olması gerekiyor."

"Serdar Saatçı henüz yeni sözleşme imzalamadı. Ersin Destanoğlu için teklif yok."

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! Depay ve Pjanic...
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