Kadıköy’de tatsız gala

LİGİN yeni takımı Ümraniye karşısında rahat bir galibiyet bekleyen Fenerbahçe, epey hücumcu bir kadroyla sahadaydı. Ancak maçın ilk dakikasında golü kaçıran; Geraldo ile konuk ekip oldu.DEVAMINDA Fenerbahçe coşkusu arttı, elle oynama sonrası kazanılan penaltıyla skor avantajı da elde edildi. Onlar da duran toptan Glumac ile skoru eşitledi.FENERBAHÇE, 1-1 sonrası kötü oyununa rağmen hızlı bir atakla yine öne geçerek soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarıda Ümraniye bir duran topun devamında skoru eşitledi.ARDINDAN savunma arkasına atılan bir topla kazanılan penaltı ve konuk takım 3-2 öne geçti. Fenerbahçe'nin uzatmalarda gelen golü ancak beraberliğe yetti.GELENEKSELLEŞEN çok oyuncu alıp gönderme takımdaki uyumsuzluğun tek nedeni...Şampiyonluğa olan inancını her seferinde dile getiren Başkan Ali Koç'un yüzü yine gülmedi. Yerinde oturamadı, maç sonu takımı ıslıklayan taraftarla tartıştıÖncelikli hedef olarak gördüğü Süper Lig'e 1 puanla başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama duran toplardan 3 gol yedik. Rakibin hakkını vermeliyiz. Özellikle korner atışlarına çok iyi çalışmışlar. Maça iyi başladık. Fakat rakibimiz bizim işimizi zorlaştırdı. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Takım şu anda istediğim seviyede değil. Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Son Avrupa maçının yorgunlukları futbolculara yansıdı."Fenerbahçe'yi avlayan Glumac, HangiKredi Ümraniyespor'un Süper Lig tarihindeki ilk golünü atan oyuncu oldu. Hırvat stoper, Türkiye kariyerinde Süper Lig kariyerindeki tek golünü Mayıs 2015'te Balıkesirspor formasıyla kaydetmişti.