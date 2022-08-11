UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçını 3-0 kazandığı Slovacko'ya konuk oluyor. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürerken, Slovacko Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda oynanacak? İşte İşte Slovacko Fenerbahçe canlı yayın izle ekranı

KANARYA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rahat bir şekilde tur atlamayı ümit ediyor.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma öncesi, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor.

İşte detaylar;