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Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:03

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko’ya konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, bu akşam rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe tur atladığı takdir de Austuria Wien ile karşı karşıya gelecek. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Slovacko Fenerbahçe canlı izle ekranı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçını 3-0 kazandığı Slovacko'ya konuk oluyor. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürerken, Slovacko Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda oynanacak? İşte İşte Slovacko Fenerbahçe canlı yayın izle ekranı

KANARYA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rahat bir şekilde tur atlamayı ümit ediyor.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma öncesi, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor.

İşte detaylar;

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği Slovacko Fenerbahçe maçı, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:00'de başlayacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak Slovacko Fenerbahçe maçı, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına çıkması beklenen muhtemel 11'lerİ şöyle:

  • Altay Bayındır
  • Osayi-Samuel
  • Gustavo Henrique
  • Szalai
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Arao
  • Zajc
  • Emre Mor
  • Serdar Dursun
  • Lincoln Henrique
  • Valencia

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SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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