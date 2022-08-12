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Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:07

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani, Marsilya yolunda

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Islam Slimani, Marsilya yolunda

Son olarak Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez transferini gerçekleştiren Marsilya, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani ile de ilgileniyor.

Sporting'den ayrılması beklenen Fenerbahçe 'nin eski oyuncularından Islam Slimani'ye yine Fransa'dan talip var. Marsilya'nın Cezayirli forvet ile ilgilendiği belirtildi.

Fransız basınından Score'un haberine göre son olarak Alexis Sanchez'i kadrosuna katan Marsilya, hücum hattına bir ekleme daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda ise Islam Slimani'nin ismi gündeme gelmiş durumda...

Slimani'nin Ocak 2022'de sözleşme imzaladığı Sporting'den ayrılması bekleniyor. 2018-19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Cezayirli forvet, daha önce Fransa'da Monaco ve Lyon formaları da giymişti.

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani, Marsilya yolunda
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