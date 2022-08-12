Trabzonspor’da Enis Bardhi transferinin perde arkası! Devler Ligi aşkına geldi

SÜRAT SEVİYOR, FRİKİK ATIYOR



Sabah Spor, Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi'yi analiz etti. Kuzey Makedonyalı oyuncunun kariyerinde öne çıkanlar şöyle:

- Shkupi altyapısında yetişen Enis Bardhi, ilk profesyonel sözleşmesini İsveç ve Makedonya Türkleri tarafından kurulan Prespa Birlik takımıyla imzaladı. Çıktığı 10 maçta 5 golle takımın küme düşmekten kıl payı kurtulmasında önemli rol

oynadı.

- Prespa'daki futboluyla beğeni toplayan Enis, önce Macaristan ekibi Ujpest'e, 3 sezon sonra da 1.5 milyon Euro bedelle 5 yıldır formasını giydiği Levante'ye gitti.

- Levante'de takımın en istikrarlı isimlerden biri oldu. La Liga'da 2017-18'den itibaren her sezon en az 26 maça çıktı ve toplam 148 maçta 23 gol ve 13 asist üretti.

- Sürati ve top tekniği ile dikkat çeken Enis, sert şutları ve etkili frikikleriyle öne çıkıyor. Bardhi, İspanya'ya gittiği tarihten bu yana Messi'nin (20) ardından La Liga'da en fazla frikikten gol bulan oyuncu (6) oldu.

- Mevkisi 10 numara olan 27 yaşındaki yıldız; 8 numara ve sol açık olarak da oynayabiliyor.

- Kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart görürken, sarı karttan dolayı takımını 3 kez yalnız bıraktı.

- Kuzey Makedonya Milli Takımı ile 47 mücadeleye çıkan oyuncu, 11 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.

- Bardhi'nin en önemli eksiği 1.72'lik boyu… Fiziksel olarak zayıf kalıyor ve ikili mücadeleye girmekten kaçınıyor.