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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:49 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:53

Barış Alper Yılmaz, Rusya yolcusu! Sportif direktör resmen duyurdu...

Barış Alper Yılmaz, Rusya yolcusu! Sportif direktör resmen duyurdu...

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Rusya'ya gidiyor. Rus ekiplerinden Krylya Sovetov'un sportif direktörü Sergey Kornilenko, Barış Alper Yılmaz'ın transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Krylya Sovetov'un Galatasaray 'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediğine yönelik iddialar doğrulandı. Rus ekibinin sportif direktörü Sergey Kornilenko, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Championat'a konuşan Kornilenko, "Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Championat'a konuşan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan da Krylya Sovetov'un ilgisinden bahsetmiş fakat müzakerelerin olumlu gitmediğini aktarmıştı.

İlk etapta Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralamak istediği fakat bu talebe teknik direktör Okan Buruk'un sıcak bakmadığı iddia edilmekteydi. (Fanatik)

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Barış Alper Yılmaz, Rusya yolcusu! Sportif direktör resmen duyurdu...
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