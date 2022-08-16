Altın zafer

Ümraniye ve Slovacko maçındaki sinyaller, Kasımpaşa karşısında sıkıntılı bir Fenerbahçe'yi işaret ediyordu. Ancak 16 dakikada iki savunma arkası koşu maçı bitirdi. Joshua King ilk golü attı, ikincisindeBu andan itibaren Kasımpaşa için maç bitti.Lincoln'ün asistinde Valencia, devre biterken Valencia'nın asistinde Emre Mor farkı üçe çıkarıncaSon olarak 58'de Valencia'nın golüyle maç 4-0 oldu ve o andan itibaren antrenman maçı başladı.ciddiyeti ortadan kalkınca, üretkenlik düştü. Herkes skor yapmanın peşine gitti. Son dakikalardaki oyun, aslında birazBuna rağmen tüm oyuncularını alkışlamayı ihmal etmedi. Tüm stat ise oyuna girdikten sonra iki şık gol bulan Arda'yı alkışladıkritik bir süreçte önemli bir deplasmanı rahat geçerek nefes aldı. Şimdi hedef önce Avrupa Ligi, ardından ligde Adana Demirspor maçı.Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki 10 numarası 69'da oyuna girdi, iki şık gole imza attı. 86'da ceza alanı önünde topla buluşan Arda Güler deparla topu sol çapraza taşıdı ve vuruşunda Ertuğrul'un bacak arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golü tüm stat alkışladı. Genç yıldız bununla da kalmadı, 90+2'de skoru ilan etti. Serdar Dursun'un ceza sahasındaki pasını sert bir vuruşla gol yaptı ve tebrikleri kabul etti. Arda ayrıca Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana en genç yaşta (17 yaş, 171 gün) 5 Süper Lig golüne ulaşan futbolcu oldu.SÜPER Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken (41), gol beklentisi üreten (5.6) ve net gol pozisyonu yakalayan (13) takım Fenerbahçe oldu. Bu arada Ekim 2010'dan (Trabzonspor- Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında 6 oyuncusu asist yapan ilk takım olan Kanarya,başardı.Maçta bir gol atan Emre Mor, karşılaşmayı ve farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Geri döndüğümüzü söyleyebilirim, bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Düzeltmemiz gereken şeyler vardı, bunu başardığımız için mutluyum.Bana göre bütün goller güzeldi. Bugün takım olarak iyiydik, 10 gol atabilirdik."enerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, 6-0'lık galibiyet için oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli hoca, "Maçı kolaylaştırdılar, bunun anahtarı oyuna iyi başlamaktı. İlk 15 dakikada golü bulduk. Valencia ve King çok iyi oynadı. Güzel bir galibiyet aldık. Arda genç bir oyuncu, daha öğreneceği çok şey var. 2 gol attı, Arda'nın geleceği Türk futbolu adına çok önemli" dedi. Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruya iseyanıtını verdi.Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joshua King takımını 1-0 öne geçirirken 4. resmi maçındaValencia'nın 2. golünde de asist yaptı. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Premier Lig'de 7 yıl oynadım. Orası çok zorluydu. Süper Lig dışarıdan küçümseniyor ama öyle değil. Ben yüzde olarak 80-85 civarındayım. Valencia ile güçlü bir kombinasyon oluşturduk. Rakip defansların işi zor olacak."ÜMRANIYE maçında 2 golle öne çıkan Enner Valencia dün duble yapmakla kalmadı, Emre Mor'a da asist yaptı. 32 yaşındaki Ekvadorlu forvet, Süper Lig krallık yarışında da haftayı 4 golle zirvede tamamladı. Maçtan sonra, "Bu galibiyet çalışmalarımızın meyvesi.Fırsat ayağıma geldi, ben de değerlendirdim" dedi.