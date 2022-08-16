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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Altın zafer

VOLKAN DEMİR
Altın zafer

8. dakikada King’le perdeyi açan sarı-lacivertliler, Hasan Emre’nin kırmızı kartından sonra sahanın tek hakimi oldu. Valencia (2) ve Emre Mor farkı artırdı. Arda Güler ise 2 şık golle zaferi taçlandırdı

Ümraniye ve Slovacko maçındaki sinyaller, Kasımpaşa karşısında sıkıntılı bir Fenerbahçe'yi işaret ediyordu. Ancak 16 dakikada iki savunma arkası koşu maçı bitirdi. Joshua King ilk golü attı, ikincisinde Valencia, Emre'yi oyundan attırdı. Bu andan itibaren Kasımpaşa için maç bitti.
34'TE Lincoln'ün asistinde Valencia, devre biterken Valencia'nın asistinde Emre Mor farkı üçe çıkarınca Fenerbahçe iyice rahatladı. Son olarak 58'de Valencia'nın golüyle maç 4-0 oldu ve o andan itibaren antrenman maçı başladı.
MAÇIN ciddiyeti ortadan kalkınca, üretkenlik düştü. Herkes skor yapmanın peşine gitti. Son dakikalardaki oyun, aslında biraz Jesus'u da kızdırdı. Buna rağmen tüm oyuncularını alkışlamayı ihmal etmedi. Tüm stat ise oyuna girdikten sonra iki şık gol bulan Arda'yı alkışladı
F.BAHÇE, kritik bir süreçte önemli bir deplasmanı rahat geçerek nefes aldı. Şimdi hedef önce Avrupa Ligi, ardından ligde Adana Demirspor maçı.

ALKIŞLAR ARDA'YA
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki 10 numarası 69'da oyuna girdi, iki şık gole imza attı. 86'da ceza alanı önünde topla buluşan Arda Güler deparla topu sol çapraza taşıdı ve vuruşunda Ertuğrul'un bacak arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golü tüm stat alkışladı. Genç yıldız bununla da kalmadı, 90+2'de skoru ilan etti. Serdar Dursun'un ceza sahasındaki pasını sert bir vuruşla gol yaptı ve tebrikleri kabul etti. Arda ayrıca Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana en genç yaşta (17 yaş, 171 gün) 5 Süper Lig golüne ulaşan futbolcu oldu.

41 KERE MAŞALLAH!
SÜPER Lig'in ilk iki haftasında en fazla şut çeken (41), gol beklentisi üreten (5.6) ve net gol pozisyonu yakalayan (13) takım Fenerbahçe oldu. Bu arada Ekim 2010'dan (Trabzonspor- Kasımpaşa) bu yana bir Süper Lig maçında 6 oyuncusu asist yapan ilk takım olan Kanarya, bordo- mavililer gibi bunu Kasımpaşa deplasmanında başardı.

EMRE MOR: 10 GOL ATABİLİRDİK
Maçta bir gol atan Emre Mor, karşılaşmayı ve farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Geri döndüğümüzü söyleyebilirim, bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Düzeltmemiz gereken şeyler vardı, bunu başardığımız için mutluyum. Kırmızı kart olmasaydı da yine kazanacağımızı düşünüyorum. Bana göre bütün goller güzeldi. Bugün takım olarak iyiydik, 10 gol atabilirdik."

RONALDO GELMEYECEK!
Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, 6-0'lık galibiyet için oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli hoca, "Maçı kolaylaştırdılar, bunun anahtarı oyuna iyi başlamaktı. İlk 15 dakikada golü bulduk. Valencia ve King çok iyi oynadı. Güzel bir galibiyet aldık. Arda genç bir oyuncu, daha öğreneceği çok şey var. 2 gol attı, Arda'nın geleceği Türk futbolu adına çok önemli" dedi. Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruya ise "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun farklı fikirleri var. 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamayacaktır. Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bu benim istemediğim için değil, kendisi istememesinden dolayı" yanıtını verdi.

RAKIPLERIN İŞİ ÇOK ZOR!
Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joshua King takımını 1-0 öne geçirirken 4. resmi maçında Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Valencia'nın 2. golünde de asist yaptı. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Premier Lig'de 7 yıl oynadım. Orası çok zorluydu. Süper Lig dışarıdan küçümseniyor ama öyle değil. Ben yüzde olarak 80-85 civarındayım. Valencia ile güçlü bir kombinasyon oluşturduk. Rakip defansların işi zor olacak."

VALENCİA ZİRVEDE!
ÜMRANIYE maçında 2 golle öne çıkan Enner Valencia dün duble yapmakla kalmadı, Emre Mor'a da asist yaptı. 32 yaşındaki Ekvadorlu forvet, Süper Lig krallık yarışında da haftayı 4 golle zirvede tamamladı. Maçtan sonra, "Bu galibiyet çalışmalarımızın meyvesi. Forvet olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor çünkü işimiz bu. Fırsat ayağıma geldi, ben de değerlendirdim" dedi.

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