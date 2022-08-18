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Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:27 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:54

Yiğidolar, Avrupa'da avantaj peşinde! Malmö - Sivasspor maçında 11'ler belli oldu

Yiğidolar, Avrupa’da avantaj peşinde! Malmö - Sivasspor maçında 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor. Karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. Sivasspor'da tek eksik Murat Paluli bulunuyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Malmö deplasmanına çıkacak. Eleda Stadyumu'nda TSİ saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

İLK 11'LER

Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic.

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ömer Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.

SİVASSPOR'DA 1 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Murat Paluli, Malmö karşısında takımını yalnız bırakacak.

AVRUPA SAHNESİNDE 21. MAÇ

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 20 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 38 gole engel olamadı.

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Yiğidolar, Avrupa'da avantaj peşinde! Malmö - Sivasspor maçında 11'ler belli oldu
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