Yiğidolar, Avrupa’da avantaj peşinde! Malmö - Sivasspor maçında 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Malmö deplasmanına çıkacak. Eleda Stadyumu'nda TSİ saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.
İLK 11'LER
Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic.
Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ömer Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.
SİVASSPOR'DA 1 EKSİK
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Murat Paluli, Malmö karşısında takımını yalnız bırakacak.
AVRUPA SAHNESİNDE 21. MAÇ
Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 20 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 38 gole engel olamadı.