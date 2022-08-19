Başakşehir turu rövanşa bıraktı

Avrupa Arenası'nda Royal Antwerp'i ağırlayan Medipol Başakşehir, çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen bunlardan sadece birisini değerlendirebildi. 54. dakikadaMounir plase bir vuruşla turunculacivertlitakımı 1-0 öne geçirdi. 23 yaşındaki futbolcu Başakşehir formasıyla Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü kaydetti. Belçika ekibi 88. dakikada Almeida ile beraberliği yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Turu geçentakım UEFA Avrupa KonferansLigi'nde grup aşamasına kalacak. Temsilcimizin gruplarda yer alabilmesi için mücadeleyi 1 farklı kazanması gerekiyor.
BELÖZOĞLU İLE KAYBETMİYOR
Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı beşinci maçı da kaybetmedi. Turuncu- Lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 de beraberlik aldı.