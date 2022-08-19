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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Başakşehir turu rövanşa bıraktı

Başakşehir turu rövanşa bıraktı

Turuncu-lacivertliler, Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk ayağında evinde Belçika temsilcisi Antwerp’le berabere kaldı

Avrupa Arenası'nda Royal Antwerp'i ağırlayan Medipol Başakşehir, çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen bunlardan sadece birisini değerlendirebildi. 54. dakikada Mounir plase bir vuruşla turunculacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. 23 yaşındaki futbolcu Başakşehir formasıyla Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü kaydetti. Belçika ekibi 88. dakikada Almeida ile beraberliği yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Turu geçen takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalacak. Temsilcimizin gruplarda yer alabilmesi için mücadeleyi 1 farklı kazanması gerekiyor.

BELÖZOĞLU İLE KAYBETMİYOR
Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı beşinci maçı da kaybetmedi. Turuncu- Lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 de beraberlik aldı.

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Başakşehir turu rövanşa bıraktı
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