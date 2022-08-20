Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lahtimi önce idmana, sonra Antalya’ya
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Lahtimi önce idmana, sonra Antalya’ya

Lahtimi önce idmana, sonra Antalya’ya

Antrenmanda hızı ve tekniği ile dikkat çeken 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, Antalyaspor maçının kadrosuna alındı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Montasser Lahtimi, bugün Antalyaspor ile oynanacak olan maçın kadrosuna dahil edildi. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun dünkü antrenmandaki görüntüsü ile hızlı, oldukça teknik ve adam eksiltmeyi seven bir yapıda olduğu ancak savunma becerilerinin gelişmesi gerektiği yönünde ilk izlenimin oluştuğu öğrenilirken, teknik ekip ise genç oyuncuya ihtiyaç duyulması durumunda kısa süreli de olması forma şansı tanımayı planlıyor. Öte yandan bordo-mavililer, sabah idmanının ardından Antalya'ya uçtu. Havaalanında takımı taraftarlar karşılarken, büyük bir coşku yaşandı. Trabzonspor, kalacağı otele de konvoy eşliğinde gitti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Lahtimi önce idmana, sonra Antalya’ya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA