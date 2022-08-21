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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Samy Mmaee çıkmaza girdi

Samy Mmaee çıkmaza girdi

Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki sağ stoperin takımdan ayrılmasına onay vermedi

Beşiktaş sağ stoper bölgesine transfer etmek istediği Samy Mmaae için kulübü Ferencvaros ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar ilk etapta 1.4 milyon Euro teklif ederken, daha sonra rakamı 1.7 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Macar kulübü ise 2.5 milyon Euro'dan açtığı kapıyı, 2 milyon Euro seviyelerine indirdi. Ancak bu noktada devreye Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov girdi. Tecrübeli Rus çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede Mmaee'ye takımın ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Beşiktaş'la yapılan görüşmeleri yavaşlatırken oyuncuya da kendisini takımda tutmak istediklerini iletti.

EYÜP AYDIN İDDIASI
SKY Sport Almanya Muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Plettenberg, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023'te sona ereceğini ve iki taraf arasında henüz net bir kararın olmadığını dile getirdi. Genç futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Karlsruhe ve Hannover'in de ilgilendiği öğrenildi.

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Samy Mmaee çıkmaza girdi
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