Samy Mmaee çıkmaza girdi

Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki sağ stoperin takımdan ayrılmasına onay vermedi
Beşiktaş sağ stoper bölgesine transfer etmek istediği Samy Mmaae için kulübü Ferencvaros ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar ilketapta 1.4 milyon Euro teklifederken, daha sonra rakamı1.7 milyon Euro'ya kadarçıkardı. Macar kulübü ise 2.5milyon Euro'dan açtığı kapıyı,2 milyon Euro seviyelerineindirdi. Ancak bu noktada devreye Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov girdi. Tecrübeli Rus çalıştırıcı, yönetimle yaptığıgörüşmede Mmaee'yetakımın ihtiyacı olduğunusöyledi. Bunun üzerine kulüpyetkilileri, Beşiktaş'la yapılan görüşmeleri yavaşlatırken oyuncuya da kendisini takımda tutmak istediklerini iletti.
EYÜP AYDIN İDDIASI
SKY Sport Almanya Muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Plettenberg, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023'te sona ereceğini ve iki taraf arasında henüz net bir kararın olmadığını dile getirdi. Genç futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Karlsruhe ve Hannover'in de ilgilendiği öğrenildi.