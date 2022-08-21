Samy Mmaee çıkmaza girdi

Beşiktaş sağ stoper bölgesine transfer etmek istediği Samy Mmaae için kulübü Ferencvaros ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyordu.Ancak bu noktada devreye Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov girdi. Tecrübeli Rus çalıştırıcı,Beşiktaş'la yapılan görüşmeleri yavaşlatırken oyuncuya da kendisini takımda tutmak istediklerini iletti.Sport Almanya Muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Plettenberg, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023'te sona ereceğini ve iki taraf arasında henüz net bir kararın olmadığını dile getirdi. Genç futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Karlsruhe ve Hannover'in de ilgilendiği öğrenildi.