Valerien Ismael, Dele Alli sorusuna yanıt verdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Sonuçtan çok mutluyuz. Planladığımız gibi güçlü başladık maça, direkten dönen toplarımız var. Devreye 2-0 önde girdik. İkinci yarıya da aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini konuştuk. Şu anda geçen sezonki Adana Demirspor maçını daha iyi anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bu akşam da 3-0'dan 3-1 oldu ama dik durduk ve ikinci golü yemedik. Çok önemli bir 3 puan aldık. Galibiyet bugün bizim için önemliydi. Lig uzun bir maraton ve maç maç bakacağız. Bir sonraki Sivasspor maçında galibiyet almayı planlıyoruz." diye konuştu.