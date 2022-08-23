Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik ve Bakasetas açıklaması: "Bizimle olamayacak"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Yarın akşam burada muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum."

"Topun geriye gitmesine tepki vermek oyuncuyu telaşa sokabilir, ancak buna gerek yok. Çünkü bu oyunu tutmak ve kontrol etmek için. Rakip, ikinci bölgede bekleyen bir takım. Bu sebeple böyle bir planlama olabilir."

"Yeni bir hikaye yazmak için, yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu kulüp ve bu şehir bunu sonuna kadar hak ediyor. Oyunda süre çok uzun, lütfen taraftarlarımız da bu süreye dikkat etsinler. Umuyorum yarın Trabzon için tarihi bir gün olacak."

"Marek Hamsik, yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumuna bu akşam bakacağız ama zor gibi gözüküyor."