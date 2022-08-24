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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:02

Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp’e konuk olacak. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, play-off turu ilk maçında kendi sahasında Belçika ekibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Başakşehir’in Avrupa’da yoluna devam etmek için karşılaşmadan galip ayrılması gerekiyor. Peki, Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip arasında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Başakşehir'in tur atlaması için karşılaşmadan galip ayrılması gerekiyor. Peki, Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi mücadelesi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

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Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
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