Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İki ekip arasında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Başakşehir'in tur atlaması için karşılaşmadan galip ayrılması gerekiyor. Peki, Royal Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi mücadelesi 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.