Matthaus, Maradona’nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi

Arjantin'in Madrid Büyükelçiliğinde düzenlenen törende Matthaus, 29 Haziran 1986 tarihinde başkent Meksiko'daki Aztek Stadı'nda oynanan ve Arjantin'in Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Şampiyonu olduğu final maçı sonunda kendi formasıyla değiş tokuş ederek Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra elinden çıkardı.

"Maradona'ya karşı oynamak her zaman büyük bir onur oldu çünkü en iyisiydi." diyen Matthaus, "Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da benim için çok önemli biriydi. Artık aramızda olmaması çok üzücü ama her zaman yüreğimizde olacak ve artık müzede de yaşatılacak" şeklinde konuştu.