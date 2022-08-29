Manchester United, rekor Antony transferinde sona yakın!

Manchester United'ın bir süredir gündeminde olan Ajax'ın forveti Antony Matheus dos Santos'un transferi için takım ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
İKİ TARAF DA VAZGEÇEMİYOR
Manchester United'ın Antony Matheus dos Santos transferi için bir süredir Ajax ile anlaşmaya çalıştığı biliniyordu. Manchester United gibi Antony'den vazgeçemeyen Hollandalı ekip ise Brezilyalı forvet için yapılan 60 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve bu transfer için 80 milyon Euro konusunda kararlı oldukları aktarılmıştı. Ajax'ın reddinin ardından ise The Daily Mail, United'ın Antony transferi için iyileştirilmiş bir teklif üzerinde çalıştığını aktarmıştı.
YENİ TEKLİF 100 MİLYON EURO
Manchester United, Hollandalı ekip tarafından reddedilen teklifinin ardından yeni bir teklif ile Ajax'ın kapısını çaldı. Sky Sports ise İngiliz ekibin Antony için yeni teklifinin 100 milyon Euro olduğunu ve bu yeni rakam ile United ve Ajax'ın anlaşmaya daha önce hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını aktardı.
SCHREUDER AYRILIĞI İSTEMİYOR
Ajax'ın forveti için çıkan transfer iddialarının ardından Hollandalı ekibin teknik direktörü Alfred Schreuder bu transfere sıcak bakmadığını "Mali durumumuz iyi olduğu için kulübün Antony'yi satmayacağını umuyorum. Yönetime onun burada kalmasını istediğimi söyledim." Diyerek ifade etmişti. United'ın Ajax ile iletişime geçtiği hafta ise Antony antrenmanlarına bireysel olarak devam etmişti ve Brezilyalı futbolcunun bu hareketi ile United'ı istediği iddialarını doğruladığı belirtilmişti.
ANTONY'NİN GÖZÜ PREMİER LİG'DE
Cuma günü, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ile YouTube'da yaptığı bir röportajda konuşan Antony, United'a katılmak istediğini şu sözlerle ifade etti: "Bu yılın Şubat ayından bu yana menajerlerim benim yeni bir mücadele için kulüpten ayrılmak istediğimi Ajax'a bildirmek için Amsterdam'a geldi. Aralık döneminde ise Ajax'ın kontrat yenileme teklifi de dahil olmak üzere toplantılar sona erdi. Kulüpten ayrılmak istediğimi bir kez daha açıkça belirttim."