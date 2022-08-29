Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United, rekor Antony transferinde sona yakın!
Giriş Tarihi: 29.8.2022 12:39

Manchester United, rekor Antony transferinde sona yakın!

Manchester United, rekor Antony transferinde sona yakın!

Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United, Ajax forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Antony transferini 100 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmeye çok yakın. İşte tüm detaylar...

Manchester United'ın bir süredir gündeminde olan Ajax'ın forveti Antony Matheus dos Santos'un transferi için takım ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İKİ TARAF DA VAZGEÇEMİYOR

Manchester United'ın Antony Matheus dos Santos transferi için bir süredir Ajax ile anlaşmaya çalıştığı biliniyordu. Manchester United gibi Antony'den vazgeçemeyen Hollandalı ekip ise Brezilyalı forvet için yapılan 60 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve bu transfer için 80 milyon Euro konusunda kararlı oldukları aktarılmıştı. Ajax'ın reddinin ardından ise The Daily Mail, United'ın Antony transferi için iyileştirilmiş bir teklif üzerinde çalıştığını aktarmıştı.

YENİ TEKLİF 100 MİLYON EURO

Manchester United, Hollandalı ekip tarafından reddedilen teklifinin ardından yeni bir teklif ile Ajax'ın kapısını çaldı. Sky Sports ise İngiliz ekibin Antony için yeni teklifinin 100 milyon Euro olduğunu ve bu yeni rakam ile United ve Ajax'ın anlaşmaya daha önce hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını aktardı.

SCHREUDER AYRILIĞI İSTEMİYOR

Ajax'ın forveti için çıkan transfer iddialarının ardından Hollandalı ekibin teknik direktörü Alfred Schreuder bu transfere sıcak bakmadığını "Mali durumumuz iyi olduğu için kulübün Antony'yi satmayacağını umuyorum. Yönetime onun burada kalmasını istediğimi söyledim." Diyerek ifade etmişti. United'ın Ajax ile iletişime geçtiği hafta ise Antony antrenmanlarına bireysel olarak devam etmişti ve Brezilyalı futbolcunun bu hareketi ile United'ı istediği iddialarını doğruladığı belirtilmişti.

ANTONY'NİN GÖZÜ PREMİER LİG'DE

Cuma günü, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ile YouTube'da yaptığı bir röportajda konuşan Antony, United'a katılmak istediğini şu sözlerle ifade etti: "Bu yılın Şubat ayından bu yana menajerlerim benim yeni bir mücadele için kulüpten ayrılmak istediğimi Ajax'a bildirmek için Amsterdam'a geldi. Aralık döneminde ise Ajax'ın kontrat yenileme teklifi de dahil olmak üzere toplantılar sona erdi. Kulüpten ayrılmak istediğimi bir kez daha açıkça belirttim."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Şarkıcı Gülşen’in İmam Hatipliler ile ilgili söylediklerinin etkisi sürüyor! Gülşen neden tutuklandı, yeni gelişme var mı?
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü, tatil mi?
Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United, rekor Antony transferinde sona yakın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA