Manchester United, rekor Antony transferinde sona yakın!

ANTONY'NİN GÖZÜ PREMİER LİG'DE

Cuma günü, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ile YouTube'da yaptığı bir röportajda konuşan Antony, United'a katılmak istediğini şu sözlerle ifade etti: "Bu yılın Şubat ayından bu yana menajerlerim benim yeni bir mücadele için kulüpten ayrılmak istediğimi Ajax'a bildirmek için Amsterdam'a geldi. Aralık döneminde ise Ajax'ın kontrat yenileme teklifi de dahil olmak üzere toplantılar sona erdi. Kulüpten ayrılmak istediğimi bir kez daha açıkça belirttim."