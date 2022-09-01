Montella, Balotelli ile yaşadığı tartışma hakkında konuştu! "Özür dilerim"

Takımın performansından memnun olduğunu belirten Montella, "Her maçın bizler için ayrı bir parametre olduğunu biliyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Sahaya yansıttığımız takım ruhu çok önemliydi. Hatta maçın yorgun anlarında bile göze hoş gelmese de o pratik mücadele bize galibiyeti getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜBÜMÜZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Montella, maç sonunda Mario Balotelli ile yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Kulübümüzden özür dilerim. Bu tarz olayların sahada yaşanmaması, sorunun soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. O yüzden bu konuda genelde ben daha sakin kalan taraf olduğum için bir daha yaşanmaması adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz robot değiliz. Biz de etten kemikteniz. O yüzden bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum ve bir daha tekrarlanmayacağını da biliyorum."