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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:20 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:23

Son dakika haberleri: UEFA'dan Emre Belözoğlu'na 'teknik direktörlük' yasağı!

DHA
Son dakika haberleri: UEFA’dan Emre Belözoğlu’na ’teknik direktörlük’ yasağı!

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi.Verilen cezada, Belözoğlu teknik direktörlük faaliyeti gerçekleştirmekten men edildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na şoke eden bir ceza verdi.

Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR'E 10 BİN EURO CEZA

Öte yandan Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü'ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi.

Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

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Son dakika haberleri: UEFA'dan Emre Belözoğlu'na 'teknik direktörlük' yasağı!
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