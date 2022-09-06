SEVILLA MANCHESTER CITY HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla Manchester City maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiliz takımlarıyla oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanabilen Sevilla, tek galibiyetini Kasım 2007'de Arsenal'i 3-1 mağlup ederek aldı. İspanyol takımlarına konuk olduğu 13 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kazanan Manchester City, bu galibiyetlerden birini Sevilla'yı mağlup ederek aldı.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son altı sezonda çıktığı ilk maçı kaybetmedi ancak son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 12'nci kez boy göstermeye hazırlanan Manchester City, son dokuz sezonun tamamında gruptan çıkmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Manchester City, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aldı.