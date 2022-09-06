Şampiyonlar Ligi G grubunda Sevilla bu akşam İngiliz devi Manchester City'i ağırlayacak. Sevilla'da hedef zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar çıkarabilmek. Diğer tarafta City ise, Şampiyonlar Ligi'ne net bir galibiyet alıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Sevilla Manchester City hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Sevilla Manchester City maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiliz takımlarıyla oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanabilen Sevilla, tek galibiyetini Kasım 2007'de Arsenal'i 3-1 mağlup ederek aldı. İspanyol takımlarına konuk olduğu 13 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kazanan Manchester City, bu galibiyetlerden birini Sevilla'yı mağlup ederek aldı.
Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son altı sezonda çıktığı ilk maçı kaybetmedi ancak son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 12'nci kez boy göstermeye hazırlanan Manchester City, son dokuz sezonun tamamında gruptan çıkmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son üç deplasman maçının ikisini kaybeden Manchester City, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçın sadece birini kazanabilen Sevilla, Kasım 2015'ten bu yana ilk kez üst üste iki mağlubiyet alma tehlikesiyle karşı karşıya.
İspanyol takımlarına konuk olduğu son yedi Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Manchester City Menajeri Pep Guardiola, tek galibiyetini Şubat 2020'de Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek aldı.
Ivan Rakitic, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 19 maçta 23 gol atan Manchester City santrforu Erling Haaland, bu süreçte Sevilla'ya rakip olduğu iki karşılaşmada dört gol sevinci yaşadı.