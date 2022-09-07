Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu: "Sistemin çok değiştiğini düşünmüyorum"
Giriş Tarihi: 7.9.2022 18:53 Son Güncelleme: 7.9.2022 18:54

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu: "Sistemin çok değiştiğini düşünmüyorum"

AA
Mircea Lucescu’dan Fenerbahçe yorumu: Sistemin çok değiştiğini düşünmüyorum

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinin önemli etki yapacağını söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, Fenerbahçe'nin oynadıkları maçtan sonra geçen sürede sistem değişikliğine gitmediğini belirtti.

Kadıköy'de geçen sefer oynadıkları maçın çok güzel bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Lucescu, "Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Jesus'un oyun tarzında orta sahadan birini çekip 3'lü hat oluşturma var. Batshuayi ve Pedro gibi yeni oyuncular geldi. Bunlar maça önemli etki yapacaktır." diye konuştu.

Daha önce ifade ettiği 'Görevi bırakabilirim.' açıklamasını duygusal bir anda yaptığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu aralar zor zamanlar geçiyoruz. Kiev'den buraya 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. Futbolu seviyorum ve devam edeceğiz. İyi bir maç oynamak için geldik. Ukrayna'da negatif serimiz oldu ama yıllarca domine ettiğimiz bir lig. Oyuncular şehirden şehire giderken bile başlarına ne gelecek bilmiyor. Bizde iyi oyuncular var ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım kurduğunu dile getiren Lucescu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe bu dönemi iyi geçirdi. Şu an takımda tecrübeli oyuncular var. Ali Koç iyi takım kurdu ve çok iyi hoca getirdi. Türkiye'de de 1. olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız. Oynanmadan kimse 'Kazanacağız' diyemez. Fenerbahçe de sonuçta ilk maçını kazanmak için çok istekli olacak. Biz de kazanmak istiyoruz. Bu elime maçı değil, grup maçı. Biz de alabildiğimizi almaya çalışacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI |ÖSYM ais ile 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2022: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih boş kontenjanları ve taban puanları burada
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
SON DAKİKA: Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022-2023 GSB KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
YKS ek tercih ÖSYM AİS başvuru ekranı açıldı! 2022 YKS ek tercih / üniversite ek yerleştirme kılavuzu, ücreti ve tarihleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe yorumu: "Sistemin çok değiştiğini düşünmüyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA