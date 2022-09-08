Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başkan Karakaya: Altay maçında dostluk kazanacak
Giriş Tarihi: 8.9.2022 15:08

Başkan Karakaya: Altay maçında dostluk kazanacak

Zeki ÖZKESKİN
Başkan Karakaya: Altay maçında dostluk kazanacak

Spor Toto 1’inci Ligde 10 puanla lider konumda bulunan Bodrumspor, ligin 5’inci haftasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı. İdmanı yerinde takip eden Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, “Hak eden kazansız diyorum ama şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak” dedi.

Tarihinde ilk kez 1'inci ligde mücadele eden namağlup Bodrumspor, ligin çıkış yapan takımı unvanını alarak lider konuma yükseldi. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor 10 puanla liderlik koltuğunu koruyor. Etkili futbolu ile büyük beğeni toplayan Bodrumspor ligin 5'inci haftasında Altay'a konuk olacak. Maç öncesi hazırlarına devam eden yeşil-beyazlı ekipte Koray Kılınç'ın sakatlığı devam ederken, Erkan Değişmez'inde sakatlığından dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bunun yanı sıra stadyumda yapılan antrenmana katılan Koray Kılınç bireysel olarak koşu yaptığı ve fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüldü. Öte yandan, kulüp başkanı Rıza Karakaya idmanı yerinde takip etti.

"Yıllardır örnek aldığımız kulüp"

Altay maçı öncesi dostluk vurgusu yapan Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Biz her zaman söylüyoruz hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bu hafta İzmir'in asırlık takımı büyük Altay'a konuk olacağız. Biz yıllarca Bodrumsporlular olarak Göztepe ve Altay'ın maçlarına giderek profesyonel lig özlemimizi gideriyorduk. İzmir kulüplerinin bizde yeri çok ayrı. Final maçında camialar bizi desteklemişti ayrıca teşekkür ederim. Bizim yıllardan beri örnek aldığımız kulüplerden biriyle İzmir'de karşılaşmak bizim için büyük onur. Biz dostça centilmence maç için İzmir'e gideceğiz. Hak eden kazansız diyorum ama şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak" diye belirtti.

"Bu hafta zor bir maç bekliyor"

Takımın son durumu hakkında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu lig zor bir lig. Her daim işin için olmanız lazım, konsantreyi bırakmamanız lazım. Sezon başı çok doğru çalıştık, çalışma anlamında bir sıkıntı yok. Bu hafta Altay ile oynayacağız. İlk puanını aldı, lige kötü girdiler ama özüne dönüp baktığınız çok tecrübeli oyuncuları var. Ligimizin köklü camialarından adının önünde büyük olmasından dolayı Büyük Altay ile oynayacağız. Bizi bu hafta her hafta olduğu gibi zor bir maç bekliyor. Koray tam daha iyi olmadı, yavaş yavaş ısınıyor. Erkan'ın bir sıkıntısı var 1-2 hafta gibi maçlarda olmama durumu var. Koray'ında daha 1-2 haftası var. Biz bu zamana kadar kadromuza dahil ettiğimiz her oyuncumuzun katkı sağlayabileceğini düşünerek kadromuza dahil ettik. Takıma katılan kalecimiz, genç potansiyeli olan biri. Biz kendisinden faydalanmaya çalışacağız. Takıma uyum sağladığında forma şansını bulacaktır" dedi.

Tecrübeli oyuncu Abdurrahman Canlı, "Biz maçlarımıza genel anlamda hep basamak basamak bakıyoruz. Elimizden gelen performansı en iyi şekilde sağlamak zorundayız. Mükemmel bir gidişatımız var ve bunu her zaman sürdürmek istiyoruz. Hazır bir takıma yeni katıldım. Adaptasyon süreci vardı ve bunu da atlattım. Bende takımıma nasıl katkı verebilirim bunun düşüncesi içerisindeyim" diye konuştu.

Başarılı defans oyuncusu Süleyman Özdamar, "Bodrumspor olarak sezona iyi bir başlangıç yaptık. 4 haftada 10 puan topladık. Performansımı daha da yukarılara taşıyacağımı düşünüyorum. Eyüpspor maçında herkes Eyüpspor'u favori gösteriyordu. Futbol sahada oynanıyor. Bizim için güzel bir hafta oldu" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları nelerdir?
Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı var mı; En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
YKS EK TERCİH EKRANI TIKLA 2022: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu boş kontenjanlar ile YKS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
Banka banka emekli promosyon veren bankalar 2022: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
Semra Güzel'in kaçış planının detayları ortaya çıktı! Fuhuş şebekesi ile birlikte...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Karakaya: Altay maçında dostluk kazanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA