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Giriş Tarihi: 11.9.2022 00:39

Cengiz asist yaptı, Marsilya Lille'i devirdi!

AA
Cengiz asist yaptı, Marsilya Lille’i devirdi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lille'i Alexis Sanchez ve Samuel Gigot'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lille'i 2-1 mağlup etti. Ligin 7. haftasındaki maçta konuk ekip 12. dakikada Ismaily dos Santos'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Marsilya'da Alexis Sanchez, 26. dakikada durumu 1-1'e getiren golü attı. Samuel Gigot ise 61. dakikada Marsilya'yı 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı. Maçın ardından Marsilya 19 puan, Lille ise 10 puana sahip durumda.

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Cengiz asist yaptı, Marsilya Lille'i devirdi!
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