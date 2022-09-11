Süper Lig'de 6. Hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kırana mücadelelerin olduğu ligde Konyaspor maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor. Bu akşam Galatasaray, Kasımpaşa ile yarın da Beşiktaş Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor Trabzonspor mücadelesi de yarın oynanacak. İşte Süper Lig puan durumu! 11 Eylül Süper Lig puan durumu, skor tablosu ve güncel sıralama…