Mbappe’nin Neymar’ın PSG’den ayrılmasını istiyor mu? Campos açıkladı!

Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos, kulübün yaz transfer döneminde Neymar'ı asla satmayı planlamadığını açıkladı. Yaz aylarında Neymar'ın, başka kulüplere önerildiğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.



Sonra Mbappe'nin, Neymar'ın satılmasını istediği iddia edildi. Campos her iki söylentiyi de yalanladı...



NE OLDU?



Birçok futbol taraftarı, PSG'deki Messi-Mbappe-Neymar üçlüsünün yaz aylarında dağılacağına inandırıldı. Campos'a göre ise Neymar, transfer döneminin büyük bölümünde Fransız başkentinden uzaklaşmasıyla bağlantılıydı ancak hiçbir yere gitmiyordu.

NE DEDİ?

Campos, Brezilyalının yol ayrımında olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Hayır. Kylian'ın, Neymar'ın gitmesini talep ettiğini bile duydum. Ancak doğru değil. Üçüne de güveniyoruz. Geçen yıl Kylian dünyanın en iyi oyuncusuydu. Messi uyum sağlıyordu, Neymar sakatlandı ve Kylian takımı bir arada tuttu, çok büyük bir oyuncu.

"Ama Neymar da çok iyi bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Şu anda takım ve kulübün projesine dahil olan bir Neymar görüyorum."



PSG'deki sezon başındaki konuşmaların çoğu, Mbappe ve Neymar arasındaki olası anlaşmazlıklar etrafında dönüyordu. Ancak performanslarına bakıldığında yedi ve sekiz gol attıkları görülüyor ve bu da iddiaları zayıflatıyor.



PSG İÇİN SIRADA NE VAR?

Hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı deplasmanda geriden gelerek 3-1 yenen PSG, Ligue 1'de pazar akşamı Lyon'a konuk olacak. Başkent ekibi, yedi maçın ardından zirvede Marsilya ile aynı puanda.



