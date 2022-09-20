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Giriş Tarihi: 20.9.2022 16:33

Barcelona, Real Madrid'den Marco Asensio'yu istiyor

Barcelona, Real Madrid’den Marco Asensio’yu istiyor

Barcelona, ocak ayı transfer döneminde Real Madrid'de forma giyen Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Xavi'nin liderliğinde yeniden Avrupa'nın zirvesinde yer almak isteyen Barcelona, hedefini belirledi. Fanatik'in derlediği ve Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, Real Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marco Asensio için teklif hazırlığında...

Asensio'nun yaz boyunca Real Madrid'den ayrılmasına ilişkin haberler vardı. Fakat bir transfer gerçekleşmedi ki şimdi sezon sonunda bonservissiz olarak başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

Carlo Ancelotti'nin takımında az süre almaktan şikayetçi Asensio, geride kalan hafta sonu Mallorca karşısında oyuna giremeyince yedek kulübesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

(Mundo Deportivo)

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Barcelona, Real Madrid'den Marco Asensio'yu istiyor
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