Stefan Kuntz'tan kadro eleştirilerine yanıt! "Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik"

"ŞU ANDA BENİM İÇİN 1'İNCİ ÖNCELİK, ULUSLAR LİGİ'Nİ EN MÜKEMMEL ŞEKİLDE BİTİRMEK"

A Milli Futbol Takımı'nın başında geride bıraktığı 1 yılı, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanacak maçların ardından daha detaylı bir şekilde değerlendirebileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Öncelikle bu 1 yılı değerlendireceğimiz görüşmemizi sonraya bırakmak istiyorum çünkü sizleri davet edip ilk yılımızı değerlendirdiğimiz bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu iki maçı da bitirdikten sonra daha gerçekçi rakamlarla karşınıza çıkmak isterim. Şu anda benim için 1'inci öncelik, Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek çünkü burada olurum ya da olmam, bilinmez. EURO 2024 Elemeleri'ne gidemezsek 2'nci şansımızı cebimize koymak isteriz" şeklinde konuştu.

Kuntz, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda yarınki karşılaşmada Orkun'un özel bir görevi olacağını ve Serdar'ı da kullanacağını belirtti.