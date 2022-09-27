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Giriş Tarihi: 27.9.2022 19:27 Son Güncelleme: 27.9.2022 19:32

Gerard Pique'ye büyük şok! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Gerard Pique’ye büyük şok! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Geçtiğimi haziran ayında Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile 12 yıllık ilişkilerine son veren Shakira, çok konuşulacak bir aşka yelken açtı. Kolombiyalı şarkıcının Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in efsane futbolcusuyla birlikte olduğu iddia edildi.

Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique olan birlikteliğini sonlandıran Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın, bir başka dünyaca ünlü futbol efsanesiyle birlikte olduğu öne sürüldü.

Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran Shakira'nın kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile beraber olduğu iddia edildi.

TNG News'te yer alan habere göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Iker Casillas'ın geçtiğimiz aylarda televizyon sunucusu Sara Carbonero ile olan evliliğini sonlandırması bu iddiaları güçlendirdi.

Son dönemde skandal ayrılıklar yaşayan iki ismin adının birlikte anılması büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi.

Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddialara farklı bir boyut kattı.

Shakira'nın Casillas'ı henüz Instagram'dan takip etmemesi dikkat çekerken, her iki isim de bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Shakira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada anne olmanın müzik kariyerine olan etkisinden bahsetti.

Kolombiyalı şarkıcı, Pique ile olan birlikteliğinden doğan çocukları için müzik kariyerini geri plana ittiğini ve ailesi için fedakarlıktan kaçınmadığını söylemişti.

Shakira ile Gerard Pique, geçtiğimiz haziran ayında 12 yıllık ilişkilerine resmen son verdiklerini açıklamışlardı.

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Gerard Pique'ye büyük şok! Shakira, Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı
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