Son dakika haberleri: Kanlar içinde yerde kalmıştı... Ronaldo’nun son hali şaşkına çevirdi!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Cumartesi akşamı oynanan maçta Portekiz Çekya'yı deplasmanda 4-0 yenerken, maçtan daha çok konuşulan konu, Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlık oldu.
Mücadelenin 13. dakikasında ceza sahasına gönderilen topta Çekya kalecisi Vaclik ile çarpışan Ronaldo, bir anda yerde kalmıştı.
SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Burnunda açılma meydana gelen Portekizli aldığı darbeden sonra ilk kez görüldü.
Portekiz'in dün yaptığı antrenmana çıkan 37 yaşındaki futbolcunun yüzünden oluşan morluklar dikkat çekti.
Cristiano Ronaldo'nun Uluslar Ligi'ndeki 6. maçta İspanya karşısında forma giymesi bekleniyor.