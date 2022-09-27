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Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:07 Son Güncelleme: 27.9.2022 14:08

Son dakika haberleri: Kanlar içinde yerde kalmıştı... Ronaldo'nun son hali şaşkına çevirdi!

Son dakika haberleri: Kanlar içinde yerde kalmıştı... Ronaldo’nun son hali şaşkına çevirdi!

Son dakika haberleri: Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde aldığı müdahale sonrası kanlar içinde yerde kalmıştı. 37 yaşındaki futbolcu, Portekiz antrenmanında görüldü. Ronaldo'nun son hali, futbolseverleri şaşkına çevirdi. İşte Ronaldo'nun son görüntüsü...

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Cumartesi akşamı oynanan maçta Portekiz Çekya'yı deplasmanda 4-0 yenerken, maçtan daha çok konuşulan konu, Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlık oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında ceza sahasına gönderilen topta Çekya kalecisi Vaclik ile çarpışan Ronaldo, bir anda yerde kalmıştı.

Yüzüne sert bir darbe alan ve herkesi korkutan Ronaldo sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Burnunda açılma meydana gelen Portekizli aldığı darbeden sonra ilk kez görüldü.

Portekiz'in dün yaptığı antrenmana çıkan 37 yaşındaki futbolcunun yüzünden oluşan morluklar dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo'nun Uluslar Ligi'ndeki 6. maçta İspanya karşısında forma giymesi bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Kanlar içinde yerde kalmıştı... Ronaldo'nun son hali şaşkına çevirdi!
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