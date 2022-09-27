Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Giriş Tarihi: 28.9.2022 00:29 Son Güncelleme: 28.9.2022 00:34

Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…

Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…

Son dakika haberleri… Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde turnuvaya katılacak ülkeleri belirleyecek olan eleme gruplarında torbalar belli oldu. 9 Ekim’de gerçekleşecek kura çekimi öncesinde Türkiye’nin de muhtemel rakipleri ortaya çıktı. İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…

Son dakika haberleri… Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde yoluna devam eden A Milli Takımımız, oynadığı son iki Uluslar Ligi maçlarında hayal kırıklığı yaratmıştı.

UEFA EURO 2024 elemeleri öncesinde kötü bir görüntü çizen milliler, teknik direktör değişikliği konusunda çalkalanıyor.

Öte yandan Türkiye'nin de yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kura çekimi torbaları belli oldu.

9 Ekim'de gerçekleşecek kura çekiminde 6 torba bulunacak. Böylelikle A Milli Takımı'nda muhtemel rakipleri ortaya çıktı.

53 ÜLKE KATILACAK, 10 GRUP YER ALACAK

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak.

Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

İŞTE KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ TORBALAR

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.

3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

RUSYA MEN EDİLDİ

UEFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ise turnuvaya doğrudan katılacağı için 9 Ekim'de Frankfurt'ta düzenlenecek eleme kuralarında yer almayacak.

4 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
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