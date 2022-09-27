Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…

Son dakika haberleri… Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde yoluna devam eden A Milli Takımımız, oynadığı son iki Uluslar Ligi maçlarında hayal kırıklığı yaratmıştı.
UEFA EURO 2024 elemeleri öncesinde kötü bir görüntü çizen milliler, teknik direktör değişikliği konusunda çalkalanıyor.
9 Ekim'de gerçekleşecek kura çekiminde 6 torba bulunacak. Böylelikle A Milli Takımı'nda muhtemel rakipleri ortaya çıktı.
53 ÜLKE KATILACAK, 10 GRUP YER ALACAK
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak.
Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak.
Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.
İŞTE KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ TORBALAR
1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.
3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.
6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.
RUSYA MEN EDİLDİ
UEFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu.
EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ise turnuvaya doğrudan katılacağı için 9 Ekim'de Frankfurt'ta düzenlenecek eleme kuralarında yer almayacak.
4 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.