Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor hedefi belirledi! Dünya Kupası’na kadar...

Milli maçlar için verilen araya kadar 12 resmi maç yaparak yoğun bir fikstürü geride bırakan Trabzonspor, bir kez daha zorlu sürece başlıyor. Bordo-mavililer, 16 günlük dönemde tam 5 maça çıkacak. 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası sürecine kadar toplamda ise 45 günde 10 maç yapacak olan Karadeniz ekibi, bu süreci seri galibiyetlerle geçirip Dünya Kupası sonrasında lige zirvede başlamayı hedefliyor.

YAZICI TAKIMA DÖNDÜ

Trabzonspor'da milli takımlara giden futbolcuların birkaçı şehre döndü. Siopis ve Bakasetas ise dün akşam Yunanistan'ın, Kuzey İrlanda ile oynadığı maç nedeniyle bugün Trabzon'a gelecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yusuf Yazıcı dün idmana katılırken, aşil tendonundaki sorun nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.