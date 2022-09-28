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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:25 Son Güncelleme: 28.9.2022 11:03

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor hedefi belirledi! Dünya Kupası'na kadar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor hedefi belirledi! Dünya Kupası’na kadar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da hedef; Dünya Kupası maçlarına kadar 45 günde çıkacağı 10 karşılaşma sonrası liderliği ele geçirmek.

Milli maçlar için verilen araya kadar 12 resmi maç yaparak yoğun bir fikstürü geride bırakan Trabzonspor, bir kez daha zorlu sürece başlıyor. Bordo-mavililer, 16 günlük dönemde tam 5 maça çıkacak. 20 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası sürecine kadar toplamda ise 45 günde 10 maç yapacak olan Karadeniz ekibi, bu süreci seri galibiyetlerle geçirip Dünya Kupası sonrasında lige zirvede başlamayı hedefliyor.

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Trabzonspor'da milli takımlara giden futbolcuların birkaçı şehre döndü. Siopis ve Bakasetas ise dün akşam Yunanistan'ın, Kuzey İrlanda ile oynadığı maç nedeniyle bugün Trabzon'a gelecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yusuf Yazıcı dün idmana katılırken, aşil tendonundaki sorun nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor hedefi belirledi! Dünya Kupası'na kadar...
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