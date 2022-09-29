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Giriş Tarihi: 29.9.2022 13:41

Göztepe'nin teknik kadrosu belli oldu

DHA
Göztepe’nin teknik kadrosu belli oldu

Göztepe, yeni teknik kadrosunu açıkladı Radomir Kokovic, A takımın başına getirildi Ekrem Dağ, teknik sorumlu olarak kadroya katıldı.

Göztepe, Radomir Kokovic'in Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ekrem Dağ'ın teknik sorumlu, Şakir Özkayımoğlu'nun ise antrenör olarak kadroya katıldığını duyurdu.

Göztepe, Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar sonucunda 38 yaşındaki Sırp futbol adamı Radomir Kokovic'in Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getirildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, Ekrem Dağ'ı; Futbol A Takım Başantrenörü (teknik sorumlu) olarak, Şakir Özkayımoğlu'nun ise Futbol A Takım Antrenörü olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Böylece Göztepe, Ekrem Dağ'ın UEFA Pro Lisansı'nın olmaması sebebiyle lisans sahibi yerli bir teknik adam olan Şakir Özkayımoğlu'nu antrenör kadrosuna katarak yasal prosedürleri yerine getirmiş oldu. Sırp çalıştırıcı Radomir Kokovic ise takımın başındaki isim olarak yer alıyor.

"BU KADRONUN BİZİ DOĞRU YÖNDE İLERLETEBİLECEĞİNDEN EMİNİM"
Futbol A Takım yapılanması hakkında konuşan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir özgeçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu Futbol A Takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim" dedi.

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Göztepe'nin teknik kadrosu belli oldu
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