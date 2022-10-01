Okan Buruk, Icardi’nin durumunu açıkladı! Yıldız isim neden oynamıyor?

Buruk, sahanın zeminin kötü olduğunu, her iki takımın da bundan çok etkilendiğini dile getirdi.

Buruk, "Bir puanı kazanç olarak mı görüyorsunuz , 2 puanı kayıp mı?" sorusuna "Tabii üzüntülüyüz. Rakip son 20-25 dakika 10 kişi kalmış. Birçok gol pozisyonuna girmişiz. Ofansif olarak üstün oynadığımız bir maçtı. Galatasaray takımı her kazanamadığı maçta üzüntü duyar. Bu üzüntüyü şu anda duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Buruk, iki oyuncunun da rakip ceza sahasına yakın yerlerde buluştuklarını ama son vuruşlarda çok iyi olmadıklarını söyledi.

Bu durumun sıkıntısını yaşadıklarını anlatan Buruk, "Onun dışında rakip sağ ceza sahasında 45-46 kez topla buluşmuşuz. Buna izin vermiş rakip. Rahat bir şekilde gitmişiz ama sonlandıramadık." ifadelerini kullandı.

YABANCI OYUNCU KURALININ OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNE ETKİSİ

Buruk, maçta iyi performans sergileyen oyuncuları oyundan çıkarmasında yabancı oyuncu kuralının etkisinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine, 3 Türk oyuncunun ilk 11 ve oyunun devamında oynamak zorunda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu sadece bizi değil bütün takımları zor durumda bırakıyor. Özellikle oyuncu değişikliklerinde bu zorluğu yaşıyoruz. Takımda hiç kimsenin yeri tabii ki garanti değil. Tapulu yeri yok kimsenin. Takım bu zamana kadar hep iyi gitti. Bütün oyuncularımdan, Kerem'in de Yunus'un da performanslarından hep memnunum. Onu söylüyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün özellikle sonlandırmada tam olarak belki sonunu getiremediler ama genel olarak onlar da yüzde 100'ün vermeye çalışıyor."