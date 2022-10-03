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Giriş Tarihi: 3.10.2022 08:33

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Arda Güler'e büyük ilgi!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Arda Güler’e büyük ilgi!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar taraftarlar, sarı lacivertlilerin genç yıldız adayı Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi.

Maça İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe seyircisi alınmazken Beşiktaş taraftarları tribünlerin tamamını doldurdu. Siyah-beyazlılar, sarı lacivertlilerin genç yıldız adayı Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi. Arda da bu ilgiye olumlu şekilde karşılık verdi. 17 yaşındaki futbolcu, ısınma sonrası taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi ve tribünlerden bol bol alkış aldı. Beşiktaşlı futbolseverler, 4 yıllık sözleşme yapılan Ersin Destanoğlu'nu da tribüne çağırıp alkışladı. 21 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlı seyircilere üçlü çektirdi. Öte yandan tribünde kavga eden 22 taraftar dışarı çıkarıldı ve müsabakalardan men cezası aldı.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Arda Güler'e büyük ilgi!
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