Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı takımına inanıyor: "Bu gruptan çıkacağız"
Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:13 Son Güncelleme: 6.10.2022 23:15

Abdullah Avcı takımına inanıyor: "Bu gruptan çıkacağız"

AA
Abdullah Avcı takımına inanıyor: Bu gruptan çıkacağız

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta kırılma anlarının olduğunu belirterek, "Oyun dengeli bir oyun. 'Rakibin iki formasyonu var' demiştik 4-4-2 başlamıştı, kazanmak istiyordu. 7-8. dakika VAR ile beraber 10. dakika yediğimiz kırmızı kart var. Faul kazandık kırmızı kart yedik. Baktığımda kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da oyunu tutmak istedik. Bazen olabiliyor, bu oyunun içinde bunlar var. Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Ama ilk gelen top gol oldu." dedi.

Sonrasında dengeli durmaya çalıştıklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"1-0 içeri girmek istedik aslında, oyunda devre arası ona göre formasyon değişikliği yapacaktık. Ama 45'te bu sefer rakibin kazandığı penaltı ile içeri 2-0 mağlup girdik. 2. yarıya aslında dediğim gibi 2-0 değil de 1-0 girsek formasyon değişikliğine gidecektik. Ama biraz daha oyunu 2-0 olarak tutmak ve götürmek istedik. 55 ve 60. dakikalarda bu değişiklikleri yapacaktık. 55. dakikada 2 tane oyuncu değişikliği yaparken 3. golü duran toptan ve kornerden yedik. Sonrasında 2 değişikliği yaparak sahanın içinde rakibin durumuna göre 4-3-2 formasyonunu aldık. Sonrasında biraz daha topa sahip olduğumuzda, topu çevirdiğimizde iyi bir gol bulduk."

"Atamadığımız final pasları var. " diyen Avcı, "Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak çok kolay bir süreç değil. Oyunun içinden cebimize koyacağımız olumlu şeylerimiz de var, olumsuzluklar da var. Ama uluslararası seviyede bu kadar süre 10 kişi kalmak kolay değil. Süreci bugün itibarıyla kaybettik. Grupta 6-6, 3-3, şeklinde puanlar. Önümüzde 3 maç var, 2'si içeride. Ben bu gruptan iyi bir şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Gruptan çıkabilme şansına ilişkin de Avcı, "Bugün şu an itibarıyla önümüzdeki Monaco maçını değil buradan zaten bunun analizi yapılacak, geri bildirim toplantısı yapılacak. Ama 4 gün sonra bir lig maçı daha var. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa, Monaco ve Beşiktaş maçları var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Evet gruptan herkes çıkabilir. Son 3 maçımızın 2'si kendi evimizde." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Hakem kararlarına da değinen Avcı, şunları kaydetti:

"11'e 11 devam etse belki de kazanabiliriz, yine kaybedebiliriz, berabere bitebilir. Ama oyunun içinde devamlı olma ihtimalinizin yüksek bir oyunda böyle bir durumla karşılaştık. Oyunun içinde hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdiği kararların bence hepsi doğru. Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor. Kendi oyuncumu o anlamda sorgulayabilirim. Oyun için zaten onu sorgulayacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Bugün İstanbul'da toplu taşıma (otobüs, İETT, metro, metrobüs, Marmaray) ücretsiz mi, bedava mı?
2022 Ekim ayı Ziraat emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası sürüyor!
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok
EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Fenerbahçe Avrupa maçı Exxen canlı izle ekranı ile Avrupa heyecanını paylaş! UEFA Avrupa Ligi maçları devam ediyor!
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 6 Ekim 2022 Aile Destek paketi başvuru nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi?
CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü
Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı sonrası 6 Ekim sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Mevlid Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? 2022 Diyanet ile kandil günleri takvimi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı takımına inanıyor: "Bu gruptan çıkacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA