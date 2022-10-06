Jorge Jesus’tan Emre Mor’a 11 şansı

ALİ GÜLTİKEN: JESUS ÇOK HAKLI

- Sizce, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus kadroda sürekli rotasyon yaparak rakiplerin işini zorlaştırdığı yönündeki düşüncesinde haklı mı?

Kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş maçı öncesinde hangi kadroyla, hangi sistemle oynayacağını kadro açıklanana kadar kimse bilmiyordu. Doğal olarak rakipler de kendi stratejilerini olasılıkları üzerine kuruyor. Tabii burada önemli olan düşündüğünüz bu değişiklikleri başarılı bir şekilde sahaya yansıtabilmeniz. Jesus, bu konuda çok başarılı işler yaptı. Bu bakış açısı dolayısıyla bütün oyuncuları hazır hale getiriyor. Oyuncu oynayabilme ihtimalini hissettiği için kendini sürekli hazır tutuyor. Bu da takım yönetiminde önemli bir avantaj sağlıyor. Ama şunun altını özellikle çizmek isterim, Jesus'un bu kabiliyeti ciddi bir teknik direktör başarısı. Bunları her maç düşünebilirsiniz ama uygulatabilmek teknik adamlığın en önemli tarafıdır.