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Giriş Tarihi: 6.10.2022 09:51

Jorge Jesus'tan Emre Mor'a 11 şansı

SPOR SERVİSİ
Jorge Jesus’tan Emre Mor’a 11 şansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçında Emre Mor, İsmail Yüksek, Rossi ve Batshuayi’ye ilk 11’de şans verecek. Sol kanatta Alioski formayı Lincoln’den geri alacak. Ferdi’nin yerine ise sağ açıkta Osayi Samuel oynayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbide sahaya sürdüğü 11'i değiştiriyor...

Rotasyona devam edecek olan Portekizli hoca, bugün AEK Larnaca maçında Emre Mor, İsmail Yüksek, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans verecek. Sol kanatta Alioski formayı Lincoln'den geri alacak. Ferdi'nin yerine ise sağ açıkta Osayi Samuel oynayacak.

Orta alanda İsmail Yüksek, Arao'dan formayı alacak. Hücum hattında ise Emre Mor, Batshuayi ve Rossi üçlüsünün görev alması bekleniyor.

ALİ GÜLTİKEN: JESUS ÇOK HAKLI

- Sizce, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus kadroda sürekli rotasyon yaparak rakiplerin işini zorlaştırdığı yönündeki düşüncesinde haklı mı?

Kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş maçı öncesinde hangi kadroyla, hangi sistemle oynayacağını kadro açıklanana kadar kimse bilmiyordu. Doğal olarak rakipler de kendi stratejilerini olasılıkları üzerine kuruyor. Tabii burada önemli olan düşündüğünüz bu değişiklikleri başarılı bir şekilde sahaya yansıtabilmeniz. Jesus, bu konuda çok başarılı işler yaptı. Bu bakış açısı dolayısıyla bütün oyuncuları hazır hale getiriyor. Oyuncu oynayabilme ihtimalini hissettiği için kendini sürekli hazır tutuyor. Bu da takım yönetiminde önemli bir avantaj sağlıyor. Ama şunun altını özellikle çizmek isterim, Jesus'un bu kabiliyeti ciddi bir teknik direktör başarısı. Bunları her maç düşünebilirsiniz ama uygulatabilmek teknik adamlığın en önemli tarafıdır.

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Jorge Jesus'tan Emre Mor'a 11 şansı
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