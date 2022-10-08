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Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:59

Antalyaspor'un konuğu Konyaspor | Maç başladı

Antalyaspor’un konuğu Konyaspor | Maç başladı

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. 4 maçtır mağlup olan Antalyaspor kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Zirve iddiasını sürdüren Konyaspor'da da hedef 3 puan... Maç öncesinde Antalyaspor 6 puanla 15, Konyaspor ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Antalyaspor-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. 4 maçtır mağlup olan Antalyaspor kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Zirve iddiasını sürdüren Konyaspor'da da hedef 3 puan... Maç öncesinde Antalyaspor 6 puanla 15, Konyaspor ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Antalyaspor-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ANTALYASPOR 0 - 0 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Sinan Gümüş, Haji Wright, Adriano
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Muriç, Bruno, Bytyqi, Muhammet

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Antalyaspor'un konuğu Konyaspor | Maç başladı
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