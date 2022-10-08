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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:33 Son Güncelleme: 8.10.2022 11:36

Bakasetas sakatlığını hiçe saydı

SPOR SERVİSİ
Bakasetas sakatlığını hiçe saydı

Trabzonspor'da ayağındaki şiddetli ağrı ve kanamaya rağmen Monaco maçına 11'de başlamak isteyen Bakasetas, teknik heyeti ikna edemedi.

Yunanistan Milli Takımı'ndan sakat dönen Anastasios Bakasetas, ligdeki Kayserispor maçından sonra Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanında da 11'de oynamak istedi ancak izin çıkmadı.

Ligdeki son üç maçta birer gol atıp, bir de asist yapan yıldız futbolcu, Avrupa'da da 2 asistinin ardından Monaco'da golle tanıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun milli takımda sakatlandığını hatırlatıp, "Ayağında ciddi bir kanama var ve bu halde son milli maçına çıkmasını da beklemiyordum ama 70 dakika oynadı. Ardından Kayseri'de belirli bir süre forma verecektik fakat oyun öyle bir gelişti ki 90 dakika sahada kaldı ve kanaması da arttı. Monaco maçında da oynamak istedi ama riske atmadık ve yedek beklettik" dedi.

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Bakasetas sakatlığını hiçe saydı
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