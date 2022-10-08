Bakasetas sakatlığını hiçe saydı

Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun milli takımda sakatlandığını hatırlatıp, "Ayağında ciddi bir kanama var ve bu halde son milli maçına çıkmasını da beklemiyordum ama 70 dakika oynadı. Ardından Kayseri'de belirli bir süre forma verecektik fakat oyun öyle bir gelişti ki 90 dakika sahada kaldı ve kanaması da arttı. Monaco maçında da oynamak istedi ama riske atmadık ve yedek beklettik" dedi.