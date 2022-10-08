Barcelona, Türkiye’yi izliyor

- Türkiye'yi tercih etmenizdeki etkenler nelerdir?

Özellikle futbolu ve Barcelona'yı seven ülkeleri tercih ediyoruz. Türkiye'de futbol çok seviliyor ve kesinlikle buradaki insanların öğrenmeye ilgileri var. Türkiye'de ki yeteneklerin de farkındayız ve takip ediyoruz. Türkiye ülke olarak kültürel açıdan kendimize yakın gördüğümüz ve benzerlikler bulduğumuz bir ülke. Burada çok uzun yıllardır varız ve çok da şey öğrendik.

SONUÇ ÖNEMLİ DEĞİL

- Türk futbolu hakkında neler söylersiniz? Kulüpler oyuncu yetiştirmekte zorlanıyor mu?

Kötü yaptıkları bir şey yok, öğretmenin birçok yolu vardır. Bizlerin inancı şu: Sonuç önemli değil. O yüzden sonucu her şeyin önüne koymuyoruz. Bizim önem gösterdiğimiz sonuçlara nasıl vardığımız oluyor. Türkiye'de kesinlikle çok yetenek olduğunu biliyoruz ve bunun farkındayız. Bunun için geleceğe dönükte çalışacağız.