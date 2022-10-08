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Giriş Tarihi: 8.10.2022 10:43 Son Güncelleme: 8.10.2022 10:46

Barcelona, Türkiye'yi izliyor

BERKAY TURAN
Barcelona, Türkiye’yi izliyor

Barcelona Akademi Global Direktörü Carles Martin-Martinez, SABAH Spor’a konuştu. Martin-Martinez, "Ülkenizde kesinlikle çok fazla yetenek olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız ve takipteyiz. Türkiye’yi kültürel olarak bize çok yakın buluyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Barcelona Akademi Global Direktörü Carles Martin-Martinez, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı.

- Barcelona Akademi'nin hedefi nedir?

Bizim için en önemli olan şey buraya biraz daha kendi inandığımız şeyi aktarabilmek. Yani futbolu nasıl anladığımız, oynadığımız, öğrendiğimizle ilgili ve tabi ki her şeyden önemlisi hem kız, hem erkek öğrencilere bu bilgileri aktarabilmek. Bu sayede onlar da maksimum seviyede kendilerini geliştirebilsinler diye. Asıl hedefimiz bu yönde.

- Türkiye'yi tercih etmenizdeki etkenler nelerdir?
Özellikle futbolu ve Barcelona'yı seven ülkeleri tercih ediyoruz. Türkiye'de futbol çok seviliyor ve kesinlikle buradaki insanların öğrenmeye ilgileri var. Türkiye'de ki yeteneklerin de farkındayız ve takip ediyoruz. Türkiye ülke olarak kültürel açıdan kendimize yakın gördüğümüz ve benzerlikler bulduğumuz bir ülke. Burada çok uzun yıllardır varız ve çok da şey öğrendik.

SONUÇ ÖNEMLİ DEĞİL

- Türk futbolu hakkında neler söylersiniz? Kulüpler oyuncu yetiştirmekte zorlanıyor mu?
Kötü yaptıkları bir şey yok, öğretmenin birçok yolu vardır. Bizlerin inancı şu: Sonuç önemli değil. O yüzden sonucu her şeyin önüne koymuyoruz. Bizim önem gösterdiğimiz sonuçlara nasıl vardığımız oluyor. Türkiye'de kesinlikle çok yetenek olduğunu biliyoruz ve bunun farkındayız. Bunun için geleceğe dönükte çalışacağız.

ALGI ÖNCE GELİR

- Barcelona bir oyuncuyu keşfederken futbol dışında nelere dikkat ediyor?

Bizim için öncelik oyuncuları kendi felsefemize yaklaştırabilmek. Birçok tarzda inceliyoruz; oyunu anlama, taktiksel, psikolojik, karakteristik gibi. Fakat asıl aradığımız şey çok fazla bilgiyi algılayabilen bir oyuncu olması. En hızlı şekilde analiz yapabilen ve oyunun istediği şekilde kararlar alabilen futbolcular arıyoruz.

- Burada eğitim alan bir oyuncunun Barcelona'da oynama şansı nedir?
Bu projenin yapmaya çalıştığı şey yetenekleri keşfedip öncelikle onları kendi ülkelerine kazandırmak yönünde. Burada onlara yol gösteriyoruz. Gereklilikleri yerine getirenler olursa onları Barcelona alt takımlarına götürüyoruz. Şunu anlamak gerekiyor ki; Barcelona çok çok profesyonel ama biliyoruz ki Türkiye'deki yeteneklere de ihtiyacımız var. Bunların Barcelona'da oynayabilme ihtimali de var biz bu şartları sağlıyoruz.

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